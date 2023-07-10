Сигарети заховали у спеціально підготовлені ялинкові бруси

Галицький районний суд Львова оштрафував на понад 9 млн грн керівника київської фірми, у вантажі якої виявили 82 тис. пачок сигарет. Львівські митники не помітили контрабанду серед деревної продукції, її виявили польські митники. Суд також постановив конфіскувати усі контрабандні сигарети.

Як вказано у постанові суду, у листопаді 2022 року у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» приїхала вантажівка, яка перевозила деревну продукцію, вона успішно пройшла перевірку на українській стороні, однак польські митники виявили серед дошок 82 тис. пачок сигарет, ринковою вартість 9,1 млн грн.

Окружна податкова адміністрація у Любліні, якій підпорядковується митна служба, повідомляла, що сигарети заховали у спеціально підготовлені ялинкові бруси.

Відправником товару була київська фірма «Лінкерс», її основний вид діяльності – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Водій у суді розповів, що він перевозив дерев’яні дошки, вони були складені у пачки та стягнені металевими стрічками. Заявляє, що не знав про приховування серед товару сигарет.

Через порушенні митного кодексу до відповідальності притягнули керівника ТзОВ «Лінкерс» Ярослава Бурку. Львівська митниця тричі повідомляла його про необхідність надати пояснення, однак він не приходив до митниці та письмових пояснень не надавав. На засідання суду він також не з’явився.

Справу розглянув суддя Олег Юрків, який визнав Ярослава Бурку винним у порушенні митних правил, конфіскував контрабандні сигарети та призначив штраф у розмірі 100% вартості вилученого товару, тобто у сумі 9,1 млн грн. На постанову ще може бути подана апеляція.