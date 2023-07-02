Товар був в багажному відділені під речами пасажирів, а також у кількох валізах

У суботу, 1 липня, на українсько-польському кордоні митники виявили у водій рейсового автобуса партію контрабандної техніки Apple. У автобусі виявили близько 100 одиниць техніки на 5 млн грн.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці, вранці у суботу в пункт пропуску «Краківець – Корчова» з Республіки Польща прибув рейсовий автобус сполученням «Щецин-Черкаси» під керуванням 47- річного мешканця Тернопільщини.

Працівники митниці, прикордонники та співробітники СБУ у Львівській області під час огляду автобуса виявили техніку MacBook та iPad Air. Товар був в багажному відділені під речами пасажирів, а також у кількох валізах. Про цей товар водій під час декларування та усного опитування не заявив.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Товар тимчасово вилучено, його орієнтовна вартість близько 5 млн гривень.