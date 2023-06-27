Під обшивкою стелі мікроавтобуса чоловік приховав 530 пачок сигарет

Вночі у вівторок, 27 червня, 34-річний чоловік намагався провезти до Польщі понад 500 пачок сигарет, які він заховав у своєму мікроавтобусі. Однак під час перевірки авто сигарети помітили митники, які, окрім контрабанди, вилучили також мікроавтобус порушника.

Як вказано у повідомленні прикордонників, вночі 27 червня у пункті пропуску «Шегині» 34-річний українець їхав до Польщі на мікроавтобусі Mercedes. Авто було скеровано для додаткової перевірки. Згодом оглядовики виявили приховану контрабанду. Під обшивкою стелі мікроавтобуса чоловік приховав 530 пачок сигарет P&S без марок акцизного збору України.

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Тютюнові вироби та мікроавтобус вилучено встановленим порядком. Сума оцінки буде встановлена додатково.