У таких іграх львівські вчителі змагалися вперше

У четвер, 9 травня, у Львові відбувся вчительський фінал інтелектуальних ігор Lviv School Quiz, де взяли участь майже 150 учасників з 18 команд. У таких іграх львівські вчителі змагалися вперше.

Як розповіли в управлінні освіти Львівської міськради, переможцем стала команда вчителів середньої загальноосвітньої школи східних мов та бойових мистецтв «Будокан». Друге місце виборола команда школи №23, третє – школи №13.

У Львові провели інтелектуальні змагання серез вчителів Lviv School Quiz (фото ЛМР)

«Щиро вітаємо переможців. Дуже тішимося, що квізи стають доброю традицією освіти міста і приносять стільки позитивних емоцій і дітям, і дорослим», – зазначили в управлінні освіти ЛМР.

Нагадаємо, напередодні у Львові визначили переможців шкільних інтелектуальних ігор серед учнів 4 та 8-9 класів.