Питання закриття шкіл обговорили на засіданні депутатської комісії з питань освіти Львівської облради

На Львівщині у цьому році розглядають можливість закриття 48 шкіл, у яких навчається менше ніж 45 учнів. Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської облради 5 квітня.

На засіданні заступниця директора департаменту освіти і науки Львівської ОВА Мар’яна Дмитрів зазначила, що в питанні закриття шкіл департамент опирається на норми закону, за якими клас не може функціонувати, якщо у ньому вчиться менше ніж п’ятеро дітей (загалом 45 учнів у дев’яти класах). Таких шкіл на Львівщині є 48, це початкові (чотири класи) та основні (9 класів) школи.

«Закривати або не закривати таку школу – це повноваження громади. Постанова Кабміну не говорить про закриття шкіл. Йдеться про те, що вони не будуть отримувати державної субвенції», – пояснила Мар’яна Дмитрів.

Депутат Іван Стецькович зазначив, що видатки на учнів у некомплектних школах є в рази більшими. Досі такі школи дотувалися з державного бюджету, а також дофінансовувалися з місцевого бюджету.

«Якщо зважати на досвід Європи, то у Польщі, до прикладу, не має середніх шкіл, де вчиться менше ніж 100 учнів. У випадку закриття місцева громада організовує довезення учнів «школяриками» до найближчої школи. Потрібно також пам'ятати, що в Україні йде війна, і ми не можемо витрачати гроші на неякісне навчання дітей», – вважає депутат.

Заступниця голови депутатської комісії Парасковія Дворянин запропонувала фахівцям ініціювати у громадах роз'яснювальну роботу.

«Голови громад мусять людям чесно сказати, що усі рішення про закриття шкіл ухвалюють місцеві депутати – обранці ваших міст і ваших громад. Ані обласна комісія освіти, ані департамент освіти таких повноважень не має», – зазначила депутатка.

Нагадаємо, у минулому році на Львівщині закрили понад 30 малокомплектних сільских шкіл.