Закриття шкіл пояснюють маленькою кількістю учнів

У цьому році на Львівщині через недостатню кількість учнів закривають 34 сільські школи. Станом на 30 серпня відповідні рішення про закриття прийняті щодо 27 шкіл, ще низка рішень перебувають у процесі розгляду.

«Внаслідок оптимізації мережі у 2023 році планується закриття 19 закладів загальної середньої освіти і 15 філій, однак цей показник може змінитися, оскільки ще не всі громади ухвалили рішення щодо закриття шкіл», – повідомили в департаменті освіти і науки Львівської ОВА.

Чиновники уточнили, що станом на 30 серпня прийняті рішення про закриття чи призупинення діяльності є щодо 14 загальноосвітніх шкіл та 13 філій.

У відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET Львівська ОВА надала список закритих шкіл:

Майданська початкова школа (Східницька громада)

Комунальний навчальний заклад Ходорівської міської ради Львівської області загальноосвітня школа І ступенів №19 с. Рудківці (Ходорівська громада)

Філія «Заклад загальної середньої освіти І ступеня №25 с. Добрівляни» Опорного комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 м. Ходорів (Ходорівська громада)

Межирічанська гімназія (Жидачівська громада)

Рогізненська початкова школа (Бісковицька громада)

Купновицька початкова школа (Рудківська громада)

Задністрянська СЗШ І ступеня (Рудківська громада)

ЗЗСО І ступеня с. Волошиново (Старосамбірська громада)

Хідновицька початкова школа (Шегинівська громада)

Філія «Липинська початкова школа» Яворівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 імені Тараса Шевченка (Яворівська громада)

Бовдурівська початкова школа (Бродівська громада)

Кругівська початкова школа (Золочівська громада)

Великоглібовицька філія Великоглібовицького ліцею імені Юліана Головінського (Бібрська громада)

Підмонастирська філія Великоглібовицького ліцею імені Юліана Головінського (Бібрська громада)

Серниківська філія Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко (Бібрська громада)

Чуловицька ЗОШ І-ІІ ст. (Великолюбінська громада)

Бірченська ЗОШ І-ІІ ст. філія опорного Великолюбінського ЗЗСО І-ІІІ ст. (Великолюбінська громада)

Малолюбінська ЗОШ І ст. філія опорного Великолюбінського ЗЗСО І-ІІІ ст. (Великолюбінська громада)

Вирівська філія Жовтанецького опорного ЗЗСО (Жовтанецька громада)

Білківська філія І ступеня Перемишлянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 (Перемишлянська громада)

Новосілківська філія І ступеня Костенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Андрія Костирки (Перемишлянська громада)

Виписківська філія І-ІІ ступенів Перемишлянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Омеляна Ковча (Перемишлянська громада)

Кимирська І-ІІ ступенів Перемишлянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Омеляна Ковча (Перемишлянська громада)

Мерещівська філія І ступеня Перемишлянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 (Перемишлянська громада)

Загір’янський заклад загальної середньої освіти І ступеня (Солонківська громада)

Раковецький навчально-виховний комплекс «ЗОШ І ступеня – дошкільний навчальний заклад» (Солонківська громада)

Селиська загальноосвітня школа І ступеня (Солонківська громада).

Як повідомлялося, учні п’яти шкіл на Львівщині у новому навчальному році навчатимуться дистанційно через відсутність укриттів.