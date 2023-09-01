Львівська ОВА оприлюднила список закритих у цьому році сільських шкіл
На Львівщині закривають 34 сільські школи
У цьому році на Львівщині через недостатню кількість учнів закривають 34 сільські школи. Станом на 30 серпня відповідні рішення про закриття прийняті щодо 27 шкіл, ще низка рішень перебувають у процесі розгляду.
«Внаслідок оптимізації мережі у 2023 році планується закриття 19 закладів загальної середньої освіти і 15 філій, однак цей показник може змінитися, оскільки ще не всі громади ухвалили рішення щодо закриття шкіл», – повідомили в департаменті освіти і науки Львівської ОВА.
Чиновники уточнили, що станом на 30 серпня прийняті рішення про закриття чи призупинення діяльності є щодо 14 загальноосвітніх шкіл та 13 філій.
У відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET Львівська ОВА надала список закритих шкіл:
- Майданська початкова школа (Східницька громада)
- Комунальний навчальний заклад Ходорівської міської ради Львівської області загальноосвітня школа І ступенів №19 с. Рудківці (Ходорівська громада)
- Філія «Заклад загальної середньої освіти І ступеня №25 с. Добрівляни» Опорного комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 м. Ходорів (Ходорівська громада)
- Межирічанська гімназія (Жидачівська громада)
- Рогізненська початкова школа (Бісковицька громада)
- Купновицька початкова школа (Рудківська громада)
- Задністрянська СЗШ І ступеня (Рудківська громада)
- ЗЗСО І ступеня с. Волошиново (Старосамбірська громада)
- Хідновицька початкова школа (Шегинівська громада)
- Філія «Липинська початкова школа» Яворівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 імені Тараса Шевченка (Яворівська громада)
- Бовдурівська початкова школа (Бродівська громада)
- Кругівська початкова школа (Золочівська громада)
- Великоглібовицька філія Великоглібовицького ліцею імені Юліана Головінського (Бібрська громада)
- Підмонастирська філія Великоглібовицького ліцею імені Юліана Головінського (Бібрська громада)
- Серниківська філія Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко (Бібрська громада)
- Чуловицька ЗОШ І-ІІ ст. (Великолюбінська громада)
- Бірченська ЗОШ І-ІІ ст. філія опорного Великолюбінського ЗЗСО І-ІІІ ст. (Великолюбінська громада)
- Малолюбінська ЗОШ І ст. філія опорного Великолюбінського ЗЗСО І-ІІІ ст. (Великолюбінська громада)
- Вирівська філія Жовтанецького опорного ЗЗСО (Жовтанецька громада)
- Білківська філія І ступеня Перемишлянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 (Перемишлянська громада)
- Новосілківська філія І ступеня Костенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Андрія Костирки (Перемишлянська громада)
- Виписківська філія І-ІІ ступенів Перемишлянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Омеляна Ковча (Перемишлянська громада)
- Кимирська І-ІІ ступенів Перемишлянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Омеляна Ковча (Перемишлянська громада)
- Мерещівська філія І ступеня Перемишлянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 (Перемишлянська громада)
- Загір’янський заклад загальної середньої освіти І ступеня (Солонківська громада)
- Раковецький навчально-виховний комплекс «ЗОШ І ступеня – дошкільний навчальний заклад» (Солонківська громада)
- Селиська загальноосвітня школа І ступеня (Солонківська громада).
Як повідомлялося, учні п’яти шкіл на Львівщині у новому навчальному році навчатимуться дистанційно через відсутність укриттів.