Учні семи сільських шкіл Львівщини навчатимуться онлайн через відсутність укриттів
Список шкіл, де немає укриттів
З 1 вересня у більшості шкіл на Львівщині школярі навчатимуться очно або у змішаному форматі. Лише сім начальних закладів не мають укриттів, тому учні навчатимуться дистанційно. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Голова ЛОВА розповів, що для належного облаштування укриттів у школах Львівщини витратити майже 30 млн грн з держбюджету та ще 5 млн грн з місцевих бюджетів.
Максим Козицький зазначив, що батьки школярів мають право звернутись до адміністрації шкіл з проханням оглянути укриття, щоб пересвідчитись, що вони є та перебувають у нормальному стані.
«За стан укриттів відповідальність несуть голови громад. Рішення про форму навчання кожна школа ухвалює самостійно, враховуючи наявність та місткість укриття», – повідомив голова ЛОВА.
У департаменті освіти і науки ЛОВА уточнили ZAXID.NET перелік шкіл, де діти навчатимуть дистанційно через відсутність укриттів. Це:
- Підмонастирецька філія Бібрського опорного закладу загальної середньої освіти (Бібрська громада);
- школа I-II ст. в селі Чуловичі (Великолюбінська громада);
- школа I-II ст. у селі Рогізне (Жидачівська громада);
- початкова школа у селі Дем’янка-Лісна (Жидачівська громада);
- початкова школа у селі Пчани (Жидачівська громада);
- початкова школа у селах Стремінь (Великомостівська громада);
- початкова школа в селі Нестаничі (Радехівська громада).