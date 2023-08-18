Учні семи шкіл у селах з 1 вересня навчатимуться онлайн

З 1 вересня у більшості шкіл на Львівщині школярі навчатимуться очно або у змішаному форматі. Лише сім начальних закладів не мають укриттів, тому учні навчатимуться дистанційно. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ЛОВА розповів, що для належного облаштування укриттів у школах Львівщини витратити майже 30 млн грн з держбюджету та ще 5 млн грн з місцевих бюджетів.

Максим Козицький зазначив, що батьки школярів мають право звернутись до адміністрації шкіл з проханням оглянути укриття, щоб пересвідчитись, що вони є та перебувають у нормальному стані.

«За стан укриттів відповідальність несуть голови громад. Рішення про форму навчання кожна школа ухвалює самостійно, враховуючи наявність та місткість укриття», – повідомив голова ЛОВА.

У департаменті освіти і науки ЛОВА уточнили ZAXID.NET перелік шкіл, де діти навчатимуть дистанційно через відсутність укриттів. Це: