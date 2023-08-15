На добудову школи в Брюховичах виділили 191 млн грн

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Львівщині 646 млн грн на розвиток соціальної інфраструктури. Всі проекти спрямовані на покращення медичних та освітніх послуг у громадах з дотриманням вимог енергоефективності.

Як повідомила 15 серпня прес-служба ЛОВА, в межах конкурсного відбору проектів по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України ЄІБ погодив 646,2 млн грн [16,8 млн євро] для реалізації восьми проектів соціальної інфраструктури у шести громадах Львівщини: Львівській, Солонківській, Підберізцівській, Зимноводівській, Трускавецькій та Мостиській.

«Усі проекти спрямовані на покращення надання медичних та освітніх послуг у громадах з дотриманням вимог енергоефективності. Серед наймасштабніших можна виокремити два довгобуди: школа на 660 учнівських місць в смт Брюховичах та школа на 500 учнівських місць у Суховолі, будівництво яких розпочали ще у 2016 році», – повідомив директор департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

Перелік проектів:

капітальний ремонт з утепленням фасаду будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання Львова» на вул. Навроцького, 23 – 36,7 млн грн;

капітальний ремонт з утепленням фасаду будівель КНП «1 територіальне медичне об’єднання Львова» на вул. Пилипа Орлика, 4 – 50,4 млн грн;

реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 по вул. Макаренка, 19 в смт. Брюховичі – 191 млн грн;

реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі Ліцею імені Миколи Паньківа по вул. Людкевича, 2 в с. Солонка – 157,7 млн грн;

реконструкція із заходами енергозбереження та енергоефективності будівлі ЗДО «Білочка» по вул. Січових Стрільців, 3, в с. Верхня Білка – 25,3 млн грн;

будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Суховоля – 164,3 млн грн;

реконструкція фасаду ДНЗ №7 «Дзвіночок» вул. Стебницька, 94, м. Трускавець – 13,7 млн грн;

капітальний ремонт (утеплення фасаду) Мостиського закладу дошкільної освіти «Віночок» на вул. 16 Липня, 9 – 7,1 млн грн.

Зазначимо, що загалом потенційними переможцями конкурсного відбору визначили 45 проектів у 16 областях на загальну суму з державного бюджету 2,5 млрд грн.