Російська ракета влучила на подвір'я дитсадка

У результаті нічних обстрілів у Львові пошкоджено дитячий садок «Казка» на вул. Патона. Керівник управління освіти Андрій Закалюк оприлюднив фото з місця події.

«Так виглядає наш дитячий садок на Патона після нічних обстрілів. Ракета впала на майданчик, де ще вчора гралися діти. Зовні і всередині великі руйнування», – повідомив Андрій Закалюк вранці 15 серпня.

Дітей, які відвідували дитсадок, забезпечать місцями в інших закладах (фото ЛМР)

За словами керівника міського управління освіти, усіх дітей, які відвідують дитсадок «Казка», забезпечать місцями у найближчих дошкільних закладах. Батьків просять звертатися до директорки пані Ірини за телефоном 0677322435.

Під ранок 15 серпня росіяни обстріляли Львів та область ракетами. Є руйнування приватних будинків, обійшлося без жертв.