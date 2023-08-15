Наслідки влучання російської ракети у Львові

Вранці у вівторок, 15 серпня, російські воєнні злочинці завдали масованого ракетного удару по Україні. В деяких регіонах є влучання. Вибухи, зокрема, лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку та Хмельницькій області. Росіяни атакували Україну крилатими ракетами різних типів.

Дніпро

Після 04:00 у Дніпрі пролунала серія вибухів. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, о 04.20 сталося влучання в одне з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа.

За його словами, поранення отримали двоє людей: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, а 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.

Також Лисак зазначив, що Під час ранкової масованої атаки над Дніпропетровщиною Повітряні сили збили сім крилатих ракет Х-101/555.

Хмельницька область

Також серія вибухів пролунала на Хмельниччині. Зокрема, вибухи було чутно в самому обласному центрі.

Про перші вибухи на Хмельниччині стало відомо о 04:48. Зокрема, «Суспільне» повідомило, що вибухи було чутно у Хмельницькому. Пізніше Хмельницька ОВА повідомила, що в області працює ППО.

Після цього, о 05:03, Повітряні сили повідомили про проліт ракет у бік Старокостянтинова – міста, яке росіяни останнім часом атакують регулярно, намагаючись влучити у військовий аеродром, який там розташований. Через чотири хвилини після цього на Хмельниччині повторно пролунали вибухи. Подробиці наразі відсутні. Про вибухи у Старокостянтинові не повідомлялося.

Луцьк

У Луцьку також було чутно вибухи, було влучання у промислове підприємство. Троє людей загинули, детальніше тут.

Львів

У Львові після 05:15 пролунала серія потужних вибухів. Є влучання у житлові будинки. Детальніше тут.

Черкаська область

Також росіяни завдали ракетного удару по території Черкаської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна влучила на території медзакладу.

За словами Табурця, постраждалих немає, однак пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина Сміли наразі без води. На місці працюють правоохоронці й комунальники.

Росіяни за ранок випустили по Україні 28 крилатих ракет

За інформацією Повітряних сил, російські воєнні злочинці випустили по Україні 28 крилатих ракет різних типів морського та повітряного базування. ППО збила 16 із них.