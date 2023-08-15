Під час ранкового масованого ракетного удару росіян по Україні протиповітряна оборона збила 16 крилатих ракет, повідомило вранці у вівторок, 15 серпня, командування Повітряних сил.

Як йдеться в повідомленні, близько 04.00 російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилатих ракет Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилатих ракет «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, зафіксовано 8 пусків зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Подробиць про атаки балістикою немає.

Нагадаємо, що під ракетний удар потрапили Львівська, Волинська, Хмельницька, Черкаська та Дніпропетровська області. Зокрема, через влучання російської ракети у промислове підприємство в Луцьку загинули троє людей.