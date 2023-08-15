Під час ракетної атаки на Україну ППО збила 16 російських ракет
Росіяни за ранок випустили по Україні 28 крилатих ракет різних типів
Під час ранкового масованого ракетного удару росіян по Україні протиповітряна оборона збила 16 крилатих ракет, повідомило вранці у вівторок, 15 серпня, командування Повітряних сил.
Як йдеться в повідомленні, близько 04.00 російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:
- 4 крилатих ракет Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
- 4 крилатих ракет «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.
В результаті протиповітряного бою сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».
Крім того, зафіксовано 8 пусків зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Подробиць про атаки балістикою немає.
Нагадаємо, що під ракетний удар потрапили Львівська, Волинська, Хмельницька, Черкаська та Дніпропетровська області. Зокрема, через влучання російської ракети у промислове підприємство в Луцьку загинули троє людей.