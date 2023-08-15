Під час повітряної тривоги у вівторок, 15 серпня, приблизно о 5:13, у Луцьку пролунали вибухи. Міський голова міста Ігор Поліщук повідомив, що ціллю окупантів стало промислове підприємство.

«Шановні лучани! Відбулося влучання по одному з промислових підприємств у Луцьку. Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці», – написав мер.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що наразі відомо про двох постраждалих від обстрілу. Про їхній стан повідомлять згодом. Юрій Погуляйко закликав містян не поширювати інформацію про деталі влучання.

Згодом, о 7:35, керівник Волинської ОВА повідомив, що загинули три людини. За словами мера Луцька, ще трьох людей госпіталізували.

«У промисловий об'єкт влучили дві крилаті ракети. Зараз, станом на 8:00, працює ДСНС та поліція», – сказав Юрій Погуляйко.

Зазначимо, що ракетна небезпека у Волинській області тривала майже дві години. В області працювала ППО.

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