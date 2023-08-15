Загиблий внаслідок ранкового обстрілу Луцька 15 серпня

Луцька міська рада повністю оплатить лікування та реабілітацію постраждалим внаслідок ракетного обстрілу міста 15 серпня. Крім цього, сім'ям загиблих виплатять по 200 тис. грн. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що також місто візьме на себе всі витрати на поховання загиблих.

Зазначимо, що росіяни двома ракетами вдарили по промисловому підприємству у Луцьку. Вибухи пролунали приблизно о 5:13. Мер міста розповів, що до лікарні госпіталізували трьох людей. Згодом, о 7:35, стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів трьох загиблих.

Одну людину вдалося врятувати з-під руїн. «Під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. В результаті відбулося руйнування конструкції та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіло ще трьох загиблих. Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу. На місці події працювали 34 рятувальники, залучали 11 одиниць техніки», – розповіли у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Розбір завалів у Луцьку (Фото ДСНС)

Додамо, що російські окупанти 15 серпня завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Дніпрі, Львові, Луцьку та Хмельницькій області.