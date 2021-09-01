26 дітей прийшли на лінійку у сільську школу, яка більше не працює

У селі Буянів Стрийського району батьки привели дітей на імпровізовану лінійку під закриту школу. Таким чином батьки висловили свій протест проти закриття сільської 9-річної школи. У місцевому відділі освіти рішення закрити школу пояснюють браком коштів та малою кількістю учнів: на момент закриття школи тут навчалось лише 29 дітей, хоча школа розрахована на мінімум 200 школярів. Такі пояснення не влаштовують активних батьків, які заявили, що готові влаштовувати акції протесту і навіть переривати дороги.

Як розповіла ZAXID.NET місцева мешканка села Буянів Василина Бербеца, сільську 9-річну школу у Буянові рішенням Журавненської ОТГ закрили ще у червні. На той момент у ній навчалось 29 учнів. Батьки учнів не погодились з таким рішенням депутатів і навіть подали до суду.

«Ми їздили на сесії, до голови ОТГ, їздили до Львова в департамент освіти і просили не закривати школу. До нашої школи ходили діти з трьох сіл і найбільше село – це Чертіж. Від нього до наступної найближчої школи – 15 км. «Школярика» зараз у нас немає, нам лише обіцяють. Ми подали заяву в суд, щоб скасувати рішення сесії про закриття школи, 22 вересня будемо мати засідання», – розповідає Василина Бербеца.

Після закриття школи, за словами жінки, лише кілька батьків забрали документи учнів до інших навчальних закладів. Решта батьків сподіваються, що школу вдасться відкрити знову. На знак протесту проти закриття сільської школи на День знань, 1 вересня, батьки з дітьми організували акцію – провели урочисту лінійку під закритою школою.

На імпровізовану лінійку діти прийшли з квітами, одягнені у вишиванки, як це прийнято на 1 вересня.. Вхід у закриту школу батьки прикрасили кульками. Батьки разом з учнями заспівали кілька пісень.

«Ніхто з ОТГ до нас не приїхав, хоча ми їх запросили. Батьки документи з цієї закритої школи не забрали – 26 дітей сьогодні прийшло до школи, серед них 4 чи 5 першачків. Якщо сьогодні не буде реакції на це, ми готові до будь-яких дій: їхати до Львова на акції протесту, перекривати дороги, писати, дзвонити всюди. Ми хочемо відстояти нашу школу», – анонсує Василина Бербеца.

Очільник Журавненського відділу освіти Роман Артемчук розповів ZAXID.NET, що школу у селі Буянів вирішили закрити у рамках оптимізації. Окрім буянівської, на території громади закрили ще три школи, а одну понизили у ступені. За словами посадовця, рішення закрити школи негативно сприйняли лише в Буянові.

«Ця школа велика, двоповерхова, вона здатна навчати 300-400 учнів. А там було 29 учнів. І не було повних класів, по дві-три дитини в класі. З 9 класів було лише два класи, де вчилось більше п'яти дітей. Нам не вистачало освітньої субвенції для вчителів, змушені були зняти оплату за престижність, не заклали доплати і ще 3 млн все одно бракувало», – пояснює головний освітянин Журавненської селищної громади.

Він заявляє, що з 1 вересня у селі Буянів курсує автобус «Школярик», який возить дітей у сусідні села Монастирець і Журавно, ще один автобус обіцяють надати незабаром.

За словами Романа Артемчука, відділ освіти Журавненської ОТГ планує звернутися у прокуратуру та службу у справах дітей щодо невідвідування дітьми з Буянова школи. «Будемо звертатися у службу в справах дітей, прокуратуру, чому батьки не забезпечили навчання дітей. «Школярик» є, місця є, ми зі своєї сторони забезпечили всі умови дітям», – переконує Роман Артемчук.

За його словами, у Буянівській школі не залишилось жодного працівника: частину вчителів Буянівської школи перевели на роботу у сусідні навчальні заклади, дехто пішов на пенсію, а одну людину працевлаштували в ЦНАП.

Село Буянів розташоване неподалік межі Львівської області у Стрийському районі та входить у Журавненську селищну громаду. Тут проживає близько 400 мешканців.