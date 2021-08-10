Із 1 вересня на Львівщині не відкриється понад 20 шкіл. Йдеться про малокомплектні заклади, де навчалося менше 25 учнів. Територіальні громади закривають школи через брак коштів. Адже освітня субвенція з держбюджету на зарплати вчителям виділяється лише тим школам, де багато учнів. А малокомплектні залишають на утриманні громад.

У селі Дністрик Стрілківської територіальної громади закрили школу, де навчали учнів лише початкових класів. Заклад відвідували 14 школярів. А викладали їм п'ятеро вчителів. Тож вже з 1 вересня діти із Дністрика ходитимуть до навчального закладу у сусіднє село Головецько. Але мешканці Дністрика від цього не в захваті.

«Коли тут уроки закінчилися, внук прийшов до мене, потім я його вже веду додому. Звичайно, для нас буде непрактично, щоб він ходив у школу в інше село. Загалом, тут в нас непогані вчителі. Вже роки працюють»,– розповідає мешканка села Дністрик пані Катерина.

«Та зовсім незручно! А що ми зробимо? Та хай би школа була, чи ми проти? Таких дітей малих давати кудись. Та хай би діти ходили до школи сюди, вчилися, а не в Головецько їхали такі малі», – вважає ще одна мешканка села Дністрик пані Марія.

Загалом у Стрілківській громаді закрили 5 навчальних закладів. Відтак, діти зі Смеречанської, Дністрицької та Головецько-Золотнівської шкіл будуть ходити до опорної – у Головецько. Дітей Великої Волосянки тепер навчатимуть у Стрілках, а це за 10 кілометрів або ж в Ясениці-Замковій за 7 кілометрів. А вихованців Тур'є-Горішнянської школи переведуть до іншої, що у їхньому ж селі.

Місцева влада пояснює це демографічною ситуацією: низькою народжуваністю та великою міграцією. Також, кажуть, у закритих школах не було належних умов для навчання. Та, найголовніше, – брак коштів.

«Держава делегувала свої повноваження громадам і всі громади відповідають за якісь надання тих освітніх послуг. З повноваженнями, відповідно, держава мала би надати і фінансовий ресурс. У нашій громаді для оплати плаці педагогічних працівників потрібно 57 млн 400 тис. грн. А надана освітня субвенція 53 млн грн. Відповідно виник дефіцит», – пояснює голова Стрілківської територіальної громади Микола Дрозд.

У місцевому управлінні освіти обіцяють зробити все, аби закриття шкіл не стало травматичним ні для учнів, ні для вчителів. Зокрема, дітей до навчальних закладів планують довозити «Школяриками».

«Є така можливість. У громаді є 5 шкільних автобусів. Дуже розраховуємо на допомогу нашого профільного департаменту, сподіваємося, що виділять ще один транспортний засіб. Щодо вчителів, які звільнені з цих шкіл, вони обов'язково будуть працевлаштовані», – каже начальниця відділу освіти Стрілківської сільської ради Тетяна Голубко.

Загалом на Львівщині з таких же ж причин закрили понад 20 шкіл.

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