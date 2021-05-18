Учнів закритих шкіл переведуть у навчальні заклади сусідніх сіл

До 1 вересня у Львівській області закриють 18 шкіл, а ще 22 понизять у ступені. Такі рішення прийняли місцеві громади, оскільки у цих навчальних закладах вчиться дуже мало дітей.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска пояснив таке рішення місцевих громад труднощами з фінансуванням шкіл, де вчиться мало учнів. В основному йдеться про філії шкіл, де навчається 5-25 учнів.

«Зараз територіальні громади ґрунтовно підходять до того, як вони зможуть утримувати заклади освіти у межах тих коштів, які виділені їм освітньою субвенцією. Звичайно, що громади ще свої кошти доплачують, особливо там, де є школи до 25 учнів – на такі школи освітня субвенція не скеровується. Тому територіальні громади намагаються оптимізувати ці речі», – розповів Олег Паска.

За його словами, учнів таких шкіл скерують у найближчі сусідні навчальні заклади – на уроки їх будуть довозити «школяриками». Рішення щодо звільнення чи переведення в інші школи вчителів будуть приймати місцеві громади.

Зокрема, до 1 вересня закриють такі школи:

Верхобужський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ)

Трудовацький заклад загальної середньої освіти І ступеню (Золочівська ОТГ)

Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ)

Підгородненський загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ)

Крив’янський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ)

Погарський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ)

Климецький заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ)

Дубрівський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ)

Дев’ятирська школа загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ)

Голокам’янська школа загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ)

Шарпанецька загальна школа І ступеню (Сокальська ОТГ)

Тур’є-Горішнянська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)

Смеречанська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)

Дністрицька школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)

Головецько-Золотнівська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)

Верхньоволосянська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)

Судововишнянська загально освітня школа І ступеню

(Судововишнянська ОТГ)

Великомокрянський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів І (Судововишнянська ОТГ)

Липинська загально освітня школа І ступеню (Яворівська ОТГ)

Волелюбинська загально освітня школа І ступеню (Яворівська ОТГ)

Кліцківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Комарнівська ОТГ)

Окрім того, до початку нового навчального року на Львівщині понизять ступені 22 шкіл.