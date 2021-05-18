До 1 вересня на Львівщині закриють частину шкіл
У цих школах навчається менше 25 учнів
До 1 вересня у Львівській області закриють 18 шкіл, а ще 22 понизять у ступені. Такі рішення прийняли місцеві громади, оскільки у цих навчальних закладах вчиться дуже мало дітей.
Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска пояснив таке рішення місцевих громад труднощами з фінансуванням шкіл, де вчиться мало учнів. В основному йдеться про філії шкіл, де навчається 5-25 учнів.
«Зараз територіальні громади ґрунтовно підходять до того, як вони зможуть утримувати заклади освіти у межах тих коштів, які виділені їм освітньою субвенцією. Звичайно, що громади ще свої кошти доплачують, особливо там, де є школи до 25 учнів – на такі школи освітня субвенція не скеровується. Тому територіальні громади намагаються оптимізувати ці речі», – розповів Олег Паска.
За його словами, учнів таких шкіл скерують у найближчі сусідні навчальні заклади – на уроки їх будуть довозити «школяриками». Рішення щодо звільнення чи переведення в інші школи вчителів будуть приймати місцеві громади.
Зокрема, до 1 вересня закриють такі школи:
- Верхобужський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ)
- Трудовацький заклад загальної середньої освіти І ступеню (Золочівська ОТГ)
- Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ)
- Підгородненський загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ)
- Крив’янський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ)
- Погарський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ)
- Климецький заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ)
- Дубрівський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ)
- Дев’ятирська школа загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ)
- Голокам’янська школа загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ)
- Шарпанецька загальна школа І ступеню (Сокальська ОТГ)
- Тур’є-Горішнянська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)
- Смеречанська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)
- Дністрицька школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)
- Головецько-Золотнівська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)
- Верхньоволосянська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ)
- Судововишнянська загально освітня школа І ступеню
- (Судововишнянська ОТГ)
- Великомокрянський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів І (Судововишнянська ОТГ)
- Липинська загально освітня школа І ступеню (Яворівська ОТГ)
- Волелюбинська загально освітня школа І ступеню (Яворівська ОТГ)
- Кліцківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Комарнівська ОТГ)
Окрім того, до початку нового навчального року на Львівщині понизять ступені 22 шкіл.