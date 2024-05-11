Перший поїзд вирушив 11 травня опівдні

Дитяча залізниця у Стрийському парку у Львові відкрила новий 73 сезон. У суботу, 11 травня, відбулося урочисте відкриття, і поїзд «Вітерець» вирушив у перший цьогорічний рейс зі станції «Сонячна».

Як повідомили у Львівській залізниці, дитяча залізниця працюватиме від п’ятниці до неділі. Упродовж вихідних поїзд «Вітерець» курсуватиме з 11:00 до 13:45 та з 15:00 до 17:45. У п’ятницю – з 12:00 до 16:45. У середу та четвер Львівська дитяча залізниця готова перевозити організовані групи пасажирів за попередніми домовленостями.

Вартість проїзду від станції «Сонячна» до станції «Паркова» для дорослих пасажирів – 50 грн, для дітей – 25 грн. Квитки можна придбати у касі на станції перед відправленням потяга.

Вузькоколійку у львівському Стрийському парку збудували у 1922 році. Тоді запустили маршрут від залізничної станції в Персенківці до площі у Новому-Тарзі, розташованої в парку. Залізниця мала довжину 1850 метрів і використовувалася для транспортування експонатів та відвідувачів ярмарку. Поїзд вирушав з паровозного депо у Персенківці і на шляху мав три станції.

На базі вузькоколійної інфраструктури у 1951 році запустили паркову «Львівську дитячу залізницю». Вона працює з травня по вересень. Більшість функцій машиністів під наглядом дорослих виконують підлітки.

На Львівській дитячій залізниці проводять навчальні заняття для дітей віком від 10 до 16 років, юні залізничники опановують локомотивну, вагонну справи, а також правила безпеки руху та охорони праці. Вихованці Львівської дитячої магістралі збагачують свої знання та розвивають професійні навички у новому класі технічної та інтелектуальної творчості.