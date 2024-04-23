Сезон атракціонів у парку культури відкриють 24 квітня

У середу, 24 квітня, у львівському парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького розпочнеться сезон атракціонів. Про старт сезону та графік роботи повідомили на сторінці парку.

Як вказано у повідомленні, «Містечко атракціонів» працюватиме із середи по неділю із 11:00 до 20:00. Вартість квитка на дитячі атракціони становить 40 грн, а на дорослі – 50 грн.

«Цими вихідними атракціони парку культури запрацювали у тестовому режимі, а 24 квітня "Містечко атракціонів" офіційно відкриємо для відвідувачів», – повідмили у парку культури.