Львівський парк культури розпочинає сезон атракціонів
«Містечко атракціонів» працюватиме із середи по неділю
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Сезон атракціонів у парку культури відкриють 24 квітня
У середу, 24 квітня, у львівському парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького розпочнеться сезон атракціонів. Про старт сезону та графік роботи повідомили на сторінці парку.
Як вказано у повідомленні, «Містечко атракціонів» працюватиме із середи по неділю із 11:00 до 20:00. Вартість квитка на дитячі атракціони становить 40 грн, а на дорослі – 50 грн.
«Цими вихідними атракціони парку культури запрацювали у тестовому режимі, а 24 квітня "Містечко атракціонів" офіційно відкриємо для відвідувачів», – повідмили у парку культури.
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