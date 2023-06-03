Працюватиме дитяча залізниця лише у будні

У суботу, 3 червня, у Львові запрацювала дитяча залізниця. Це вже 72-й сезон руху поїздів у Стрийському парку. Про це повідомили на Facebook-сторінці парку.

Працюватиме дитяча залізниця у будні з 12:00 до 14:00 та з 15:00 до 17:00. Субота і неділя – вихідні.

Вартість квитків для дітей і дорослих – 19 і 38 грн в одну сторону і 36 та 78 – в обидві. Протяжність маршруту, що складається із двох станцій, «Сонячна» та «Паркова», становить 1,2 км. Рейси виконують тепловози ТУ2-087, ТУ3-039 (для урочистих подій) і чотири вагона Pafawag. Залізничниками у цьому рухомому складі є діти, які займаються у гуртку «Юний залізничник» (заняття безкоштовні для дітей віком 11-17 років).

«Попри всі складнощі Львівська залізниця не ставить на паузу роботу дитячої залізниці. Формує нові покоління залізничників, дарує радість руху всім прихильникам активного й цікавого дозвілля», – повідомив начальник управління транспорту та звʼязку ЛОВА Степан Рудницький.

Зазначимо, торік дитяча залізниця у Львові не працювала через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.