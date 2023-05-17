При дитячій залізниці також працює гурток "Юних залізничників"

У четвер, 1 червня, у Львові відкриє сезон Дитяча залізниця, прокладена у Стрийському парку. Про це ZAXID.NET розповіли на залізниці.

Вартість квитків для дітей і дорослих становитиме, відповідно, 19 і 38 грн в одну сторону і 36 та 78 – в обидві. Протяжність маршруту, що складається із двох станцій – «Сонячна» та «Паркова» – становить 1,2 км. Рейси виконують тепловози ТУ2-087, ТУ3-039 (для урочистих подій) і чотири вагона Pafawag. Залізничниками у цьому рухомому складі є діти, які займаються у гуртку «Юний залізничник» (заняття безкоштовні для дітей віком 11-17 років).

Торік Дитяча залізниця у Львові не працювала через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Дитяча залізниця у Львові відкрита у листопаді 1951 року. До 1976 року залізниця мала протяжність 1,85 км і три станції – ще була станція «Дитяче містечко». Протяжність скоротили під час розширення вулиці Стрийської.

Колія залізниці збудована у 1922 році і спочатку використовувалась з промисловою метою (для підвозу товарів), а після Другої світової війни – для забезпечення військової частини, що розташовувалась у теперішньому Стрийському парку.

На станціях Львівської дитячої залізниці є можливість побачити стрілочні переводи початку ХХ століття з незвичайними для українських залізниць гостряками, збірними хрестовинами і безбалансирними стрілочними верстатами – деталі для будівництва колії збереглись з часів, коли Львівська область входила до складу Австро-Угорської імперії.

Нагадаємо, у квітні у Львові відкрив сезон парк атракціонів.