Атракціони не працюватимуть у понеділок та вівторок

У Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відкрили атракціони для відвідувачів. «Містечко атракціонів» працюватиме п'ять днів на тиждень з 11:00 до 19:00. У прес-службі Львівської міської ради розповіли, що вихідними днями є понеділок та вівторок.

«На території містечка діють фудкорти зі смаколиками, напоями, морозивом та солодкою ватою. Каруселі щорічно проходять діагностичне експертне обстеження Західним експертно-технічним центром та Держгірхімпромнаглядом у Львівській області, тому є безпечними для відвідувачів», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Зазначимо, що у Стрийському парку відновлюють скульптури, які пошкодили відвідувачі. У департаменті містобудування Львова розповіли, що орієнтовна вартість робіт становить 200 тис. грн. Зі скульптурами працює місцевий архітектор Андрій Федоришин.

Нагадаємо, що також у Стрийському парку облаштують простір імені Героя Артемія Димида. Він з'явиться зі сторони вулиці Козельницької, що біля корпусів УКУ.