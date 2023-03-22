Орієнтовна вартість ремонту – близько 200 тис. грн

У Стрийському парку розпочали ремонт однієї з окрас центральної липової алеї – фонтану «Івасик-Телесик». Ще минулого року скульптури лебедів пошкодили відвідувачі, коли намагалися сфотографуватися. Про це у середу, 22 березня, повідомили на Facebook-сторінці департаменту містобудування Львова, посилаючись на директорку парку Олену Мазурик.

Пошкодження виявилися значними. Деякі скульптури лебедів доведеться виливати з нуля. Для інших – замість пошкоджених виготовлять нові частини. Ці роботи планують завершити приблизно за місяць.

Майстри вже оцінили масштаби робіт та взяли заміри зламаних скульптур. Виконуватиме роботи місцевий архітектор Андрій Федоришин. Орієнтовна вартість ремонту – близько 200 тис. грн, оплачуватиме його Стрийський парк.

За словами Олени Мазурик, лебеді будуть ідентичними до попередніх, які немов ось-ось мають злетіти. Коли скульптури та деталі будуть готові, їх привезуть у парк і встановлять одразу після демонтажу пошкоджених.