Це єдина збережена альтанка в найстарішому парку Львова

У Львові закінчують реставрацію 200-річної ротонди, єдиної збереженої у парку Івана Франка. В альтанці вже відновили кулястий дах, карнизи та колони. На даху альтанки встановлено двометровий мідний шпиль.

Як повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, зараз триває замощення плитки з білого і червоного пісковику. Також залишилося помалювати середину купола і колони спеціальною світлою нейтральною фарбою. Майстри чекають погоди без різких перепадів температури.

Дах альтанки підсвітять зсередини енергоощадними ліхтарями з світлодіодними лампами.

фото департаменту містобудування Львівської міськради

Нагадаємо, востаннє ротонду ремонтували 2010 року. На замовлення ЛКП «Зелений Львів» у 2021 році розробили проектно-кошторисну документацію на роботи. Реставрацію виконують майстри товариства «Ренесанс», вони максимально відтворили первинний вигляд старовинної ротонди.

До слова, у парку також змонтували дерев’яний дитячий майданчик за мотивами найвідомішого дитячого твору Івана Франка «Лис Микита», який профінансував приватний підприємець. А у 2021 році благодійник заспонсорував будівництво доріжки за новітніми технологіями.

Збережена альтанка-ротонда встановлена 1835 році, це кам’яна «глорієтта» з дорійською колонадою, які зустрічаються у парках доби романтизму. Тоді ж у парку збудували ресторан, так звані «лазєнки» (бані), встановили альтанки, літній театр просто неба, площу штучних вогнів, карусель, різні алеї й стежки. Парк імені Івана Франка вважається одним з найстаріших не тільки у місті, а й в Україні. Колись на цих місцях були міські лани, які в XV сторіччі польські королі Казимир і Ягайло подарували місту для користування.