Сайт Wownature спільно з працівниками національних парків та заповідників України підготували 20 туристичних маршрутів безпечними регіонами України. Кожна програма пропонує найцікавіші місця та пам’ятки, дає корисні поради, контакти, готелі, ресторани з міцевими стравами. За допомогою цих рекомендацій можна спланувати собі самостійну мандрівку на вихідні.

Програми напрацювали для тих місць, які не мають обмежень через воєнний стан. Тому здебільшого це нацпарки західних областей – Карпати, Галичина, Волинь, Поділля. Як зазначила ZAXID.NET комунікаційниця Wownature Анастасія Сєрікова, не всі маршрути і не всі парки рекомендовані для відвідування, навіть на Львівщині, через їхнє розташування в прикордонній зоні і біля військових полігонів. Напрацьовані програми національними парками — перший туристичний продукт такого типу в Україні для популяризації внутрішнього туризму і національних парків.

«У турпрограмах ми вмістили все — способи добирання, мобільні телефони відповідальних працівників, маршрути та пам’ятки з геолокацією та ще багато корисних штук, як-от цікавинки та пригоди, які можна побачити і спробувати поряд із парком. Ми прагнули зробити ці туристичні програми такими, щоб вам більше не довелося відкривати багато вкладок у пошуках маршрутів, ресторанів і готелів поблизу парку», – зазначають на сайті Wownature.

Всі програми подорожей національними парками й заповідниками можна знайти на сайті. ZAXID.NET сьогодні пропонує детальніше ознайомитися з маршрутами Львівщини. Кожна програма пропонує пішохідні стежки, способи добирання, фото описаних локацій, ціни і контакти.

Національний природний парк «Сколівські Бескиди»

Панорами в парку «Сколівські Бескиди» (фото ZAXID.NET)

Тут можна побачити вікові ліси, шість найкращих водоспадів Львівщини, високогірне озеро Журавлине, найвищу гору Львівщини заввишки 1268 метрів. У парку збереглася геологічна пам’ятка природи та історії — місто-фортеця IX-XIII ст. Тустань, могила київського князя Святослава (1015 рік), дерев’яний храм у Сколе (1597), палац баронів Гредлів XIX ст.

Для туристів тут прокладено 146 км мандрівних шляхів, облагороджено 27 природних джерел мінеральної води. У межах парку росте 40 видів рослин та водиться 63 види тварин, що занесені до Червоної книги України.

У цьому парку варто відвідати 2 еколого-пізнавальні стежки та 19 туристичних шляхів. Пропонується пройти дводенну пішу мандрівку (7 км) туристичним шляхом «Монастир — Парашка». По дорозі можна оглянути такі місця:

екоцентр Бутивлянського лісництва, де можна познайомитися з побутом бойків, їхньою сакральною архітектурою та культурою, звичаями та обрядами, оглянути виставку писанок. Там зібрані 100-річні та сучасні фотографії місцин парку, є «Дерево-загадка», на якому діти шукають фігури живих істот.

музей «Коростівська вузькоколійка» покаже 350 метрів автентичної колії, 12 одиниць рухомого складу: два мотовози 1960-х, дрезину 1940-х, вагони різних часів та інші історичні експонати. Матеріали колії зібрали на різних вузькоколійних залізницях, які вже не працюють.

Коростівська вузькоколійка (фото музею)

монастир отців Салезіян УГКЦ із храмом св. Івана Боско, спорудженого на честь італійського святого, покровителя молоді, розташований у мальовничому місці на горі.

джерело на галявині в урочищі Верхній Ванч живиться підземними водами. Вони слабомінералізовані, без специфічних компонентів і властивостей.

полонина, де крім худоби, що пасеться, ростуть рідкісні та червонокнижні рослини, серед яких арніка гірська, чемериця біла, любка дволиста, траунштейнера куляста, зозулині сльози, лілія лісова.

хребет Парашки, з якого відкривається панорамний краєвид на хребет Парашка, названий на честь доньки князя Святослава — Парасковії.

гора Тимків Верх (1227 м). За легендою, її назвали на честь Тимка, нареченого Параски.

Вигляд на Парашку (фото Wownature)

могила князя Святослава і його дочки Парасковії. Біля підніжжя вершини є пам’ятна плита з написом «1015 р. загинула й похована дочка к. Святослава Парасковія. І цю гору названо г. Параска». За легендою, біля цього місця князь Святополк наздогнав і вбив свого брата Святослава, а його воїни спалили замок, в якому загинула і дочка Святослава Параскева.

вершина Парашки, найвища гора Сколівських Бескидів (1268 м).

водоспад Кам’янка утворився в місці, де однойменна річка перетинає смугу твердих пісковиків. Каскад водоспаду — майже 6 метрів. Щоб милуватися водоспадом було зручніше, поруч облаштували оглядовий майданчик.

Водоспад Кам'янка (фото ZAXID.NET)

озеро Журавлине розташоване біля водоспаду Кам’янка, на висоті 620 м над рівнем моря. Люди називають його мертвим, бо у ньому начебто нічого не росте й не живе. Однак у намулі помітно рачків, личинок бабок.

Журавлине озеро (фото Wownature)

Тустань. Наскельна фортеця існувала вже в IX ст., а її розквіт припав на часи Галицько-Волинського князівства (XII-XIII ст.). Наскельна фортеця була важливим елементом оборонної лінії та митницею на давньому торговому сольовому шляху.

Скелі Тустані (фото ZAXID.NET)

Національний природний парк «Північне Поділля»

Карстові водойми Сині вікна в парку «Північне Поділля» (фото ZAXID.NET)

У парку можна відвідати 5 еколого-пізнавальних туристичних маршрутів. Опорні точки для туриста — с. Підгірці, с. Гавареччина Золочівського району.

Під час проходження маршруту можна оглянути такі історичні і природні місця:

археологічна стежка на Пліснеському давньоруському городищі. Це територія, де у VIII-XIII ст. жили білі хорвати, а потім давні слов’яни. Там збереглися оборонні вали, відтворено житло давніх слов’ян, їхні господарські будівлі, давні вулики. Неподалік є Василіянський монастир XVII-XVIII ст. із сонячним годинником.

Відтворена давня хижа (фото Пліснеського заповідника)

скеля Триніг це великий пісковик із залишків архаїчного Сарматського моря. Недалеко є карстові водойми «Сині вікна» з яскраво-бірюзовим відтінком води.

Скеля Триніг (фото НПП)

дерев’яні храми гірського пасма Вороняків. У селі Сасів є дерев’яна Миколаївська церква із галереєю довкола. Вона 1731 року, хоч перша згадка про неї – XV ст.

на екостежці на г. Менич можна зробити красиві фото краєвидів із гори. А ще там можна помилуватися рідкісними видами рослин та зустріти лисиць, борсуків.

Краєвиди гори Менич у НПП «Північне Поділля» (фото Wownature)

пам’ятник-хрест на Білій Горі встановили в с. Підлисся до 100-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича (1911 рік). На самій горі збереглася степова рослинність і буково-грабовий ліс. З її висоти видно рівнини Малого Полісся, середньовічний Олеський замок, горбогір’я Гологори.

перехід екостежкою до с. Гавареччина, де можна навчитися традиційного ремесла чорнодимленої кераміки, відомої з XVII ст., придбати сувеніри — глечики, макітри та інший посуд, підсвічники.

Гаварецька кераміка (фото Wownature)

музей-криївка УПА схований у густому буковомі лісі. У ньому збиралося вище керівництво УПА, готували вишкільні матеріали, пропагандистську літературу — листівки, бюлетені з тризубами. Зараз туди можна спуститися драбиною, побачити побут повстанців.

дерев’яний храм св. Онуфрія на Святій горі вперше згадується в джерелах у 1515 році. У ньому зберігся різьблений іконостас та камінь із відбитком стопи Богородиці, яку у 1948 році над Святою горою бачили троє дівчат.

Ковила пірчаста (фото Михайла Шишки)

Неподалік парку можна заїхати на міні-пустелю «Бродівська Сахара» у с. Ражнів та відвідати три замки – Підгорецький замок, Олеський замок та Золочівський.

Національний природний парк «Бойківщина»

Панорами парку «Бойківщина» (фото Wownature)

Тут ростуть букові та ялицеві праліси, можна милуватися безкрайніми гірськими краєвидами, попити з джерела мінеральних вод, ознайомитися з культурою бойків, їхніми ремеслами – вишиванням, ткацтвом, весільними обрядами – ладканням, викупом молодої. У нацпарку «Бойківщина» можна відвідати три екологічні стежки.

Біля парку є 17 пам’яток історії та культури: дерев’яна церква зі списку спадщини ЮНЕСКО в селі Матків, тут проходив давній торговий шлях «Руська Путь». Варто піднятися на найвищу вершину Львівщини – гору Пікуй, побачити витоки річки Стрий.

Туристичний маршрут «Бойківська автентика в підніжжі гори Пікуй» (27 км) охоплює такі місця:

Село Кривка зі збереженою ужитковими речами бойківської культури. Це традиційна забудова та способи обробітку землі, догляду за худобою, столітня школа та церква з фантастичними вишивками до різних свят.

Церква у селі Кривка (фото Wownature)

Місце головного зимового бункера бійців УПА, яких 1948 року збили енкаведисти.

Панорама хребта Боржава та підйом на гору Пікуй (1408 м) – найвищу вершину Львівської області і Вододільного (Верховинського) хребта.

Гора Пікуй (фото нацпарку)

Село Верхнє Гусне з його церквами, збудованими місцевими турківськими майстрами. На зелені свята місцеві мешканці заквітчують корів вінками.

Вододільний хребет (фото нацпарку)

Історично-краєзнавча стежка «Історичні та природні таємниці урочища Бабінець» (5 км):

пам’ятник воїнам УПА та кам’яні хрести на місцях поховання вояків УПА з відділів командирів Біра та Рена.

селище Бориня з церквою в романському стилі, збудованою за проектом львівського архітектора Олександра Лушпинського. Іконостас у стилі українського модерну виконав Осип Курилас.

Церква у Борині (світлина Фотографій старого Львова)

потік Монастерський, реліктові хвощі, рідкісні та лікарські рослини, сосни, ялини, ялиці, буки, клени-явори, дикі орхідеї, які ростуть лише в симбіозі з грибами.

Еколого-пізнавальна стежка Боринським лісорозсадником «Як вирощують ліс: від насіння до великих дерев» (2,8 км)

Під час цієї мандрівки працівники національного парку покажуть колекцію насіння різних порід дерев, як відбувається живцювання, розкажуть що таке шкілки та клонові плантації, з яких дерев ростуть ліси Карпат, які є екзотичні дерева-інтродуценти в дендрарії парку. Під час мандрівки можна буде придбати рослини для дому чи ландшафтних композицій.