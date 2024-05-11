Міністерство енергетики прогнозує нестачу електроенергії в Україні протягом суботи 11 травня. Жителів країни закликали економити електроенергію, особливо у пікові години (вранці та ввечері). Про це повідомили у прес-службі міністерства.

Зазначається, що протягом минулої доби (10 травня) потреби споживачів покривали власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

У суботу, 11 травня, Україна також здійснювала запит на аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. У міненерго зазначили, що ввечері суботи також може виникнути потреба залучити аварійну допомогу з сусідніх країн. Тому українців закликали зменшити використання енергоємних приладів у пікові години.

«Нестача електроенергії прогнозується і на вечір поточної доби. Просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)», – йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві закликали промисловість переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт, щоб уникнути відключень та посилити стійкість української енергосистеми.

Нагадаємо, вранці середи, 8 травня, росіяни здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Як повідомили у міністерстві енергетики, окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Загалом російські військові випустили по Україні 55 ракет та 21 ударний БпЛА. Сили оборони України знищили 59 повітряних цілей. Зокрема, 39 ракет та 20 ударних безпілотників.

Пізніше того ж дня у прес-службі «Укренерго» повідомили, що через російську масовану атаку на енергосистему в Україні можливі відключення електроенергії з 18:00 до 23:00.