На цьому місці раніше були поховання радянських військових

У Тернополі на Микулинецькому кладовищі під час копання могили для поховання військового розкопали людські рештки та бойові гранати. Знахідку виявили за дві години до похорону. Ймовірно, виявлені рештки належать радянському солдату, кладовище яких тут було раніше. Очевидно, його поховали разом з боєприпасами.

Про виявлені боєприпаси повідомили у ДСНС: «Надійшло повідомлення від працівника Микулинецького кладовища. Він розповів, що під час копання могили в частині цвинтаря, де хоронять загиблих військових, виявили два предмети, схожі на гранати часів минулих воєн».

На виклик прибули піротехніки ДСНС, які обстежили територію та вилучили три бойові гранати часів Другої світової війни. Їх перевезли у безпечне місце для знищення.

Водночас місцевий сайт «20 хвилин» за інформацією від читача повідомив про людські рештки, які також виявили у свіжій могилі. Директор СКП «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький підтвердив журналістам інформацію про знайдені останки.

«Наші працівники виявили їх, коли копали могилу для загиблого бійця. Тут старе кладовище, від 1824 року, вздовж і впоперек – кістки та рештки. Не так давно проводили ексгумацію воїнів Другої світової війни. Можливо, деякі ще залишились, бо все зібрати неможливо», – зазначив директор ритуальної служби.

Щодо знахідки склали акт, людські останки передали на перезахоронення.

Нагадаємо, останки солдатів часів Другої світової війни ексгумували представники львівського меморіально-пошукового центру «Доля». Там у 19 братських могилах було поховано 1635 загиблих військових часів Другої світової. Їхні могили перенесли на кладовище біля села Довжанка. Нові місця для поховання на Микулинецькому кладовищі виділяють лише для загиблих новітніх героїв.