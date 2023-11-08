Загалом в парку поховано 230 радянських офіцейрі та солдат

У Тернополі ексгумують тіла та переховають останки радянських воїнів, які загинули під час Другої світової війни у місті та на околицях. Зараз їхні поховання розміщені в Старому парку неподалік від Вічного вогню. Міська влада запланувала провести реконструкцію цього парку, а тому могили перенесуть на одне з міських кладовищ.

Рішення про ексгумацію та перепоховання прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 8 листопада. Таке рішення пов’язане з майбутньою реконструкцією відпочинкової зони. Кілька років тому чиновники заявили, що Старий парк потребує оновлення, а поховання радянських воїнів та пам’ятники героям Радянського союзу звідти треба перенести. Також було вже розроблено концепцію реконструкції Старого парку, однак досі її не винесли на громадські слухання. Для того, щоб розпочати ремонтні роботи, спочатку з територію необхідно звільнити від військового поховання. Наразі невідомо, скільки на це витратять коштів з міського бюджету.

За інформацією Вікіпедії на цьому місці поховано 230 військових – в 13 індивідуальних та 6 братських могилах. Усіх їх ексгумують, тіла, а також пам’ятники з Алеї Героїв із території Старого парку перенесуть в сектор міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46, що у мікрорайоні Кутківці.

Додамо, що Старий парк в Тернополі був заснований у 1861. Його фундатором був тодішній бургомістр Володимир Мандлей. Керував розбивкою парку відомий ботанічний садівник зі Львова – Бауер. Тут росли в діжках різноманітні тропічні рослини: банани, агави, пальми, кипариси, які на зиму заносили в оранжерею.

Під час Другої світової війни парк був повністю знищений. З квітня 1944 року тут почали ховати вбитих радянських солдатів. В цей рік також відкрили і військове кладовище. Відомо, що в Старому парку поховані 4 Герої Радянського союзу – Олександр Максименко, Микола Карпенко, Анатолій Живов, Григорій Танцоров та ще 226 воїнів. На кладовищі є 19 могил воїнів: 6 братських та 13 індивідуальних.