Викопали останки радянських військових часів Другої світової війни та співробітників радянських органів влади повоєнного періоду

У центрі селища Верхнє Синьовидне на Львівщині ексгумували останки червоноармійців та працівників каральних органів повоєнного періоду. Їх перепоховали на цвинтарі. Про це повідомила Львівська обласна рада.

Ексгумацією займалися фахівці обласного комунального підприємства «Меморіально-пошуковий центр "Доля"». Знайдені останки перепоховали на селищному цвинтарі.

«54 останки радянських військових часів Другої світової війни та повоєнного періоду з центру Верхнього Синьовидного ексгумували та перепоховали на місцеве кладовище. Це перший випадок, коли кількість похованих збіглася з обліковими списками. Бо під час попередніх розкопок не збігалась кількість похованих, зазначених у списку, і тих, хто реально був похований», – зазначив керівник підприємства «Доля» Святослав Шеремета.

Після завершення робіт у Верхньому Синьовидному фахівці меморіально-пошукового центру розпочали розкопки у центрі Сколе.