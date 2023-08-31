Демонтаж меморіалу розпочали минулого тижня

Під час розкопок поховання під пам'ятником генералу Боброву у парку Шевченка в Чернівцях тіл радянських офіцерів не виявили. Демонтаж меморіалу розпочали минулого тижня, а саме поховання розкопали в четвер, 31 серпня, щоб ексгумувати останки та перепоховати їх. Згідно з документами, в могилі мали б бути поховані генерал-майор Федір Бобров та ще п'ять старших офіцерів радянської армії, однак їх там не виявилося.

Чернівецька міська рада отримала необхідні дозволи та документи на ексгумацію та перепоховання від Міністерства культури України. Однак братська могила радянських офіцерів виявилася пустою, зазначив міський голова Роман Клічук.

«Братська могила у парку Шевченка виявилась не братською, і не могилою. Завершили процес ексгумації. На місці "поховання" тіл не виявили», – зазначив у своєму Telegram-каналі міський голова Чернівців Роман Клічук в четвер, 31 серпня.

Розкопки та ексгумацію в чернівецькому парку здійснювало івано-франківське комунальне підприємство з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів «Пам’ять». Директор підприємства отримав архівні дані, що під пам'ятником поховані шестеро «військових-червоноармійців». Це генерал-майор Фьодор Бобров, генерал-майор Константін Фєдоровскій, полковник Лаврєнтій Волошин, полковник Боріс Горбонос, полковник Владімір Бєлодєд та полковник Алєксандр Круглов.

У коментарі «Суспільному. Чернівці» директор підприємства Василь Тимків зазначив, що усі ці офіцери загинули за межами України під час бойових дій наприкінці Другої світової війни. «У тодішнього місцевого керівництва, вочевидь, виникла ідея створити меморіал, на якому б вони розмістити імена відомих на той час військових керівників», – зазначив Василь Тимків.

За його словами, те, чи дійсно там було поховання, викликало сумніви, адже офіцери загинули у 1944 році, а пам'ятник звели у 1946-му. Водночас раніше у коментарі «Суспільному. Чернівці» кандидат історичних наук Назарій Христан стверджував, що пам’ятник з’явився на території Центрального парку у 1969 році за ініціативи місцевого осередку компартії.

Під час розкопок ці сумніви підтвердилися – під пам'ятником не виявили тіл та ознак поховань. На думку Василя Тимківа такі меморіали штучно створювали у радянський час після війни, щоб прославляти радянський імперіалізм.

Рішення про демонтаж та перепоховання з братської могили під пам'ятником Боброву ухвалили у квітні на засіданні виконкому Чернівецької міськради. Останки радянських офіцерів планували перепоховати на території міського кладовища. Також туди, згідно з документацією, мали б перенести пам'ятник. Однак після того, як виявилося, що поховання радянських офіцерів там не має, це питання обговорюватимуть додатково, повідомили ZAXID.NET у міській раді.