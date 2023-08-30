У Чернівцях в міському парку імені Шевченка розпочали демонтаж пам'ятника радянському генералу Боброву. Попередньо вже ексгумували тіла з братської могили офіцерів радянської армії. У міській раді Чернівців ZAXID.NET зазначили, що останки перепоховали на міському кладовищі безкоштовно.

Рішення про демонтаж та перепоховання ухвалили у квітні на засіданні виконкому Чернівецької міськради. Роботи розпочали минулого тижня. За наданою інформацією ZAXID.NET триватимуть вони до наступного понеділка, 4 вересня. З підніжжя пам'ятника радянському генералу вже зняли кам'яні плити, під якими, згідно з документами, були поховання радянських офіцерів.

«По документах там було похоронено шість тіл радянських генералів та старших офіцерів. Їх вже перепоховали на території історико-культурного заповідника "Кладовища по вулиці Зеленій". Однак ми думаємо, що там можуть бути ще поховання радянських солдатів. Якщо останки знайдуться, то їх також перепоховають», – зазначила ZAXID.NET прес-секретарка Чернівецької міської ради Анастасія Кокоянчук.

Необхідні дозволи від Мінкульту та документи на ексгумацію міська рада отримала. Згідно з відповіддю на інформаційний запит ZAXID.NET пошуком та перепохованням останків займаються працівники комунального підприємства з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів «Пам’ять». Ексгумацію тіл та захоронення провели безкоштовно.

Сам же пам'ятник радянським офіцерам демонтують та наново встановлять на міському кладовищі за 66 тис. гривень. Роботами займається комунальне підприємство «МіськШеп», повідомляють на сайті Prozorro. Як пояснила начальниця міського управління охорони культурної спадщини Вікторія Діденко «Суспільне.Чернівці», пам'ятник – це пам'ятка історії місцевого значення, тому його переносять, а не розбирають повністю. На місці демонтованого меморіалу в міському парку облаштують дитячий майданчик.