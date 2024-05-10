У п’ятницю, 10 травня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про будівництво доріг в Україні та, зокрема, на Львівщині під час війни.

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Пригадую собі, як на початку повномасштабного вторгнення деякі особливо обдаровані інтелектом користувачі соцмереж заявляли, що програма президента України «Велике будівництво» нібито існувала для того, щоб збудувати дороги для просування російської техніки. І люди, які це писали, ще й називали себе патріотами. При цьому вони активно підігрували російській пропаганді.

Однак на третьому році великої війни з Росією про будівництво доріг уже не йдеться. І можна хіба що мріяти або планувати на роки вперед масштабну відбудову знищених росіянами обʼєктів інфраструктури, хоча поки що ми навіть не дійшли до етапу формування бачення і стратегії, як має виглядати відбудова.

Однак виявляється, що у Львівській області все трохи інакше, ніж в інших регіонах України. Тут навіть тепер, під час війни, будують дороги і фінансують такі проекти з обласного бюджету. Львівський активіст та волонтер Святослав Літинський опублікував відео про будівництво нової дороги у гірському селищі Східниця. Вартість робіт понад 27 млн грн, з них понад 23 млн грн – це гроші з обласного бюджету. Цікаво, куди ж веде ця дорога?

У фільмі «Покаяння» грузинського режисера Тенгіза Абуладзе, який колись переміг на фестивалі у Каннах, є діалог із завершальною фразою: «Для чого потрібна дорога, яка не веде до храму?». Нова дорога у Східниці не веде ні до храму, ні до лікарні. Вона веде до приватного відпочинкового комплексу, який разом із партнерами будує батько начальника обласної військової адміністрації Максима Козицького – Зіновій Козицький. Саме з цією метою і виділили понад 23 млн грн з обласного бюджету. На відео Святослава Літинського видно, що дорога продовжується уже на території цього комплексу для зручності його відвідувачів.

І це справді відпочинковий комплекс, хоча інвестори воліють називати його «медико-оздоровчим комплексом». Саме до цього обʼєкта і проклали нову вулицю, довжиною більше кілометра, а оплатили це коштами з бюджету області.

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Будує цей комплекс львівська компанія «Нормаз плаза», співвласником якої вказаний відомий бізнесмен Віталій Ломакович. Нещодавно його запідозрили у розкраданні 44 млн грн на будівництві військового ліцею в Червонограді. Сам Ломакович називає цю справу сфабрикованою. Триває слідство. А інша частка цього бізнес-проекту у Східниці офіційно належить батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому. Готельний, відпочинковий чи то оздоровчий комплекс зводять у три черги. Згідно з генпланом, тут буде дев'ять відпочинкових будинків, ресторан, котельня, трансформаторна підстанція і паркінг.

Інвестиції приватного бізнесу в економіку нашої країни – це цілком поважна і важлива справа. Особливо, у часи війни. Інша справа, коли для приватного проекту залучають десятки мільйонів з бюджету. Особливо, у часи війни, коли кожну гривню треба використовувати на підсилення нашої обороноздатності, на підтримку нашого війська.

І саме про це йшлося під час численних мітингів під стінами Львівської ОВА із гаслом «Спочатку дрони, потім стадіони». Тоді активні громадяни закликали місцеву владу зупинити витрати на будівництво тих обʼєктів, які можуть зачекати до кращих часів, до перемоги. Ці мільйони мали піти на закупівлю дронів та всього необхідного для Сил оборони.

Дорога до готелю у Східниці – це дуже показовий приклад того, як проявляється цинізм у владі. Публічно чиновники і політики обіцяють будь-що, але якщо мова про особисті шкурні інтереси, то обласний бюджет можуть легко використати як свій власний гаманець чи кишеню. 23 млн грн закопали у кілометр дороги, а могли закупити понад тисячу FPV-дронів.

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І щоб не завершувати цей ефір на мінорній ноті, маємо ще одну новину зі Львова. Там сьогодні відкрили Центр протезування та ортезування, який працюватиме на базі Національного реабілітаційного центру «Незламні». Щороку в центрі будуть виготовляти близько тисячі протезів, а також навчатимуть майбутніх протезистів.

У центрі є все необхідне обладнання для виготовлення сучасних протезів рук та ніг: кімнати для зняття мірок, виготовлення, випробування та примірки протезів, а ще лабораторія ходьби, аудиторія для навчань спеціалістів і внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів. Окрім виготовлення протезів, у Центрі займатимуться підготовкою спеціалістів для всієї України за міжнародними стандартами.

Особливість цього центру в тому, що йдеться не лише про протези, реабілітацію, а й про навчання кваліфікованих фахівців. Для України дуже важливо, що йдеться про людей, щоб вони могли далі жити насиченим і активним життям.

І ви можете запитати: хто ж профінансував будівництво такого важливого центру у Львові? Відповідь: уряд Німеччини. Задум став реальністю завдяки спеціальній програмі підтримки України від німецької державної організації GIZ Ukraine. Загальна вартість будівництва цього центру – 2,7 млн євро, з них 2,4 млн євро виділив уряд Німеччини. Звісно, це аж ніяк не суперважлива дорога до готелю в Східниці.