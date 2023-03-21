Наркоторговця з Житомирщини затримали у Львові

19 березня у Львові поліцейські затримали 30-річного мешканця міста Звягель Житомирської області, підозрюваного в торгівлі наркотиками, який переховувався від слідства. В нього вилучили рюкзак з 5 кг розфасованого амфетаміну. Вартість вилучених наркотиків – 2,5 млн грн.

Як повідомили в поліції Житомирщини, 30-річного чоловіка оперативники розшукували кілька місяців для доставлення до суду як підозрюваного у незаконних оборудках з наркотиками. Його автомобіль зупинили ще в серпні минулого року на блокпосту поблизу Звягеля (на головному фото – момент затримання). Тоді в одного з пасажирів правоохоронці виявили пакунки із психотропними засобами та електронні ваги.

У затриманого вилучили наркотиків на суму 2, 5 млн грн (фото поліції)

Далі під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 30-річний мешканець Звягеля отримував оптові партії наркотиків, які поширював уроздріб через закладки у публічних місцях у населених пунктах Житомирщини та Рівненщини. Слідчі встановили причетність підозрюваного до понад 140 таких фактів.

Після оголошення підозри 30-річний чоловік переховувався – змінив місце проживання та всіляко конспірував свою діяльність. 19 березня його затримали у Львові. За рішенням суду його взяли під варту. Під час затримання у рюкзаку підозрюваного поліцейські виявили близько 5 кг уже розфасованого амфетаміну, електронні ваги та інші докази злочину. Розслідується провадження за незаконне виробництво і збут наркотичних засобів (ст. 307 ККУ).