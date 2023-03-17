Вартість виявлених наркотиків за цінами чорного ринку становить близько 1,2 млн грн

У Львові правоохоронці викрили двох дилерів, які займались зберіганням та збутом наркотиків. Як повідомила Нацполіція Львівщини 17 березня, під час обшуків вилучили наркотиків на 1,2 млн грн.

Як вказано у повідомленні, поліція викрила 20-річного уродженця Донеччини, який зберігав вдома та розповсюджував наркотики великими партіями, а також його спільника, який був наркокур’єром. Вони розповсюджували наркотики зі Львова у інші області, а також робили закладки.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили: близько 2,5 кг речовини, схожої на канабіс, псилоцибінові гриби, речовину, схожу на гашиш, засоби фасування, пристрої для запаювання, подрібнювання та вживання наркотиків, електронні ваги, а також інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертизу.

Вартість виявлених наркотиків за цінами чорного ринку становить близько 1,2 млн грн.

Одного із зловмисників правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України. Також слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.