Хлопці вкрали у 53-річного мешканця Ковельського району Opel Kadett

На Волині двоє 15-річних хлопців вкрали з чужого подвір'я автомобіль. На ньому вони доїхали до сусіднього села, де легковик пробив колесо, відтак машину довелося покинути. Обох причетних до крадіжки юнаків знайшли правоохоронці, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався у ніч на 29 серпня у селі Рівне на Ковельщині. До поліції звернувся 53-річний власник Opel Kadet із заявою, що з його подвір'я невідомі автомобіль. Відомо, що ключі запалювання знаходилися в автомобілі, чим і скористались крадії.

Поліцейські розпочали пошук зниклого авто. Його незабаром виявили у сусідньому селі, у легковика був пошкоджене колесо. Імовірно, через це пошкодження хлопці й покинули легковик.

«Поліцейські оперативно встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетні двоє 15-річних жителів Ковельського району», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення.