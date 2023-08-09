На Волині судили неповнолітнього прислужника храму, який викрадав з церкви пожертви. Хлопець декілька разів таємно проникав у Свято-Миколаївський храм у Колках і викрадав гроші, коли врешті у березні його затримала поліція. У скоєному він зізнався. Настоятель храму попри все просив не призначати хлопцеві суворе покарання.

Як йдеться у вироку Маневицького райсуду, вперше юнак вкрав 10 тис. грн із храму 19 січня цього року. Після цього він скоїв ще декілька спроб вкрасти гроші. Одну з них він успішно втілив у ніч на 22 січня, щоправда, тоді викрав лише 700 грн. За два дні хлопець знову незаконно потрапив до храму і викрав звідти 10,5 тис. грн.

28 січня юнак хотів знову викрасти гроші з корзини для пожертв, але його зупинив чоловік, який перебував на нічному чергуванні. Однак навіть на цьому хлопець не зупинився. Ввечері 13 березня він вкотре спробував потрапити до церкви, розбивши вікно над вхідними дверима. Там він викрав 2,4 тис. грн із скриньки для пожертв, але хлопця на гарячому затримали правоохоронці.

На судовому засіданні, яке відбулося 4 серпня, обвинувачений визнав провину. Розповів, що служив у вказаному храмі паламарем і що викрав ключ. Перші три рази він проник у храм за допомогою цих крадених ключів. Гроші, за його словами, витрачав на розваги. Запевнив, що більше такого не робитиме і що розкаявся у вчиненому.

Свідчення у суді давав і настоятель Свято-Миколаївського храму. Він розповів, що ввечері 13 березня їхав у волонтерську поїздку, і тому вирішив заїхати до церкви. Однак, помітивши розбите вікно, викликав поліцію. Зайшовши разом з правоохоронцями до храму, він побачив хлопця, який ховався на кліросі [частина храму, де перебуває хор].

«Викрадені кошти повернули, жодних претензій не має і просив суд застосувати найм'якшу міру покарання, оскільки охарактеризував неповнолітнього із позитивної сторони і вважає можливим його виправлення», – наводять покази настоятеля храму в вироку.

Суддя Ірина Токарська визнала юнака винним у порушенні ст. 185 ККУ (крадіжка) і призначила йому рік іспитового терміну. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, представники обвинуваченого можуть подати апеляцію.