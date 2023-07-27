На Хмельниччині судили чоловіка, який вкрав з церкви металевий розкладний мангал. Оскільки на цей момент він перебував на іспитовому терміні, суд в сукупності призначив йому п'ять років ув'язнення.

Як йдеться у вироку Волочиського райсуду, крадіжку чоловік скоїв зранку 12 червня. «Через незачинені на замок ворота зайшов на територію Церкви християн віри Євангельської–п'ятидесятників, де переконався, що за його діями ніхто не спостерігає, непомітно для інших викрав належний потерпілому металевий розкладний мангал, який знаходився на вищевказаній території, вартістю 1294 гривень, після чого виніс викрадене ним майно за межі території церкви», – йдеться у вироку.

Чоловікові вручили підозру за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Відомо, що на момент вчинення злочину чоловік вже мав судимість за крадіжку алкоголю з магазину, і перебував на іспитовому терміні.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Світлана Ніколова на засіданні 20 липня цю угоду затвердила. Відтак чоловіка визнали винним у крадіжці та призначили йому п'ять років і один місяць ув'язнення, приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Відомо, що проти цього чоловік не заперечував, оскільки погодився на обумовлене покарання в угоді про визнання винуватості.