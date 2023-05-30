На Хмельниччині жінка відправила поштою свої прикраси шахрайці, яка видавала себе за онлайн-гуру. Зловмисниця пообіцяла провести над ювелірними виробами магічні ритуали для притягнення удачі. Однак після отримання прикрас шахрайка більше не вийшла на зв'язок.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, потерпіла певний час спілкувалася онлайн з шахрайкою, яка видавала себе за онлайн-гуру, і гроші нібито притягувала до неї успіх та сімейне благополуччя. Скільки жінка витратила на ці консультації, наразі не уточнюють.

«Для ще більшого ефекту хмельничанці запропонували відправити поштою коштовності, щоб провести над ними магічні ритуали. Жінка так і зробила. Та після цього онлайн-сеанси завершились», – йдеться у повідомленні.

Щодо цього випадку слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає мінімум 34 тис. грн штрафу. Правоохоронці встановлюють особу зловмисниці.

Зазначимо, що подібну схему нерідко використовують зловмисники для виманювання цінних речей. До прикладу, в лютому цього року хмельницька поліція відкрила кримінальне провадження через подібний випадок: тоді шахрайка обіцяла потерпілій провести ритуал зі «зняття порчі» із прикрас. Однак після отримання коштовностей, як в цьому випадку, обірвала зв'язок.