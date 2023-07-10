31-річний чоловік нещодавно вийшов з місць позбавлення волі

На Хмельниччині поліція затримала 31-річного крадія, який проник у чужий будинок. Коли на місце приїхали правоохоронці, чоловік в останній момент намагався сховатись під ліжком. Однак його затримали і відправили під варту в СІЗО.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався 6 липня близько 14:30 у містечку Красилів. Місцевий мешканець побачив, що хтось проник до будинку його сусідки, яка виїхала за кордон. Чоловік зв'язався з сестрою власниці будинка, а та одразу ж викликала поліцію.

На місце приїхали правоохоронці, вони ж оперативно затримали крадія. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, який нещодавно вийшов з тюрми.

Чоловік проник у будинок мешканки Красилова, яка наразі перебуває за кордоном

«Чоловік, пошкодивши металопластикові двері балкону, проник у житло. Там поскладав у пакети усе цінне, що знайшов: побутову техніку, годинник, садові ліхтарі та інше майно. Коли ж до будинку зайшли поліцейські, злодій спробував сховатися під ліжком», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вручили підозру за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення. Додамо, що наразі він перебуває у СІЗО.