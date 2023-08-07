Інцидент стався у центрі Луцька, на виставці військових експонатів

У центрі Луцька 75-річний чоловік обікрав волонтера. На виставці військових експонатів він вкрав барсетку, в якій було близько 70 тис. грн. Поліція знайшла зловмисника за півгодини, гроші у нього забрали, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався у неділю, 6 серпня, на Театральному майдані у Луцьку. Під час виставки військового знаряддя невідомий чоловік підійшов до столу з експонатами, та, поки ніхто не бачив, вкрав барсетку, в якій було близько 70 тис. грн. Як тільки власник помітив зникнення сумки, одразу повідомив правоохоронців.

Крадія зафіксувала камера відеоспостереження. Завдяки запису поліцейські за півгодини знайшли чоловіка

«Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів – переглянули камери спостережень, опитали свідків та обстежили прилеглу територію. Їм знадобилося менше ніж півгодини, аби встановити крадія. Ним виявився 75-річний лучанин. Сумку з усіма грошима вилучили і повернуть власнику», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.