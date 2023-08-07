Слідчо-оперативна група вилучила згорток з наркотичними речовинами

У Ковелі затриманий патрульними водій, якого підозрювали у нетверезому водінні, намагався з'їсти згорток з наркотиками. Втім, поліцейські йому завадили. На місце викликали слідчих, а також патрульні склали на чоловіка два адмінпротоколи, згідно з якими йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався близько 07:00 у суботу, 5 серпня, в Ковелі. Під час патрулювання на вулиці Володимирській інспектори помітили автомобіль BMW, в якого був пошкоджений номерний знак, задня фара та корпус.

Інспектори зупинили авто, в салоні якого перебував водій та ще двоє пасажирів, один з яких раніше притягувався до відповідальності за наркозлочини. Водій мав ознаки наркотичного сп'яніння, щоправда, проходити освідування він відмовився. А під час перевірки документів чоловік пред'явив інспекторам посвідчення водія, яке йому не належало.

«Крім того, керманич виходити з авто відмовлявся. А коли поліцейські почали оглядати транспортний засіб, він схопив та поклав собі у рот згорток, перемотаний ізоляційною стрічкою, намагаючись його проковтнути. Поліцейським вдалося зупинити чоловіка», – повідомляють у патрульній поліції.

Також у дверцятах авто, поблизу водійського сидіння, інспектори виявили трубку для куріння наркотиків.

Оскільки зберігання наркотичних речовин передбачає кримінальну відповідальність, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульні ж склали на водія адмінматеріали за ч. 1 ст. 126 КупАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Зазначимо, що за п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.