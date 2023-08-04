Чоловіка затримали, йому вручили підозру за статтею, що передбачає до 12 років тюрми

На Волині затримали 19-річного наркоторговця, який вже перебував під слідством за продаж психотропів. Після виходу під заставу в 208 тис. грн чоловік продовжив займатись збутом наркотиків, який приносив йому близько мільйона гривень щомісяця.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 19-річного чоловіка затримали «на гарячому», коли він намагався отримати чергову партію психотропу для продажу. Йдеться про півкілограма психотропу Альфа-PVP.

Поліцейські встановили, що зловмисник продавав психотропи через Telegram-канал. Окрім цього, він розповсюджував психотропи з рук в руки, налагодивши схему та залучивши спільників.

«У поле зору правоохоронців зловмисник потрапив ще минулого року. Тоді, в серпні 2022 року, його разом з трьома спільниками затримали за скоєння наркозлочинів. Обвинувальний акт було скеровано до суду: встановлено понад 80 епізодів розкладання ним закладок на території області та реалізації психотропів іншими способами. Фігуранта звинувачують одразу за трьома статтями Кримінального Кодексу, справа продовжує розглядатись», – повідомляють правоохоронці.

Поліцейські клопотали про тримання чоловіка під вартою на час розгляду справи, однак суд призначив заставу 208 тис. грн, яку затриманий сплатив. Вийшовши на волю, чоловік продовжив зберігати й продавати наркотики. Його щомісячний дохід становив приблизно мільйон гривень на місяць.

У четвер, 3 серпня, чоловікові оголосили про підозру за ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків). Санкція цієї статті передбачає до 12 років тюрми. Відомо, що слідчі вимагатимуть, аби суд відправив його під варту без права внесення застави.