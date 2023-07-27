Правоохоронці провели обшуки у камерах в'язнів та вдома у їхніх спільників, що перебували на волі

На Хмельниччині поліція викрила схему постачання наркотиків у СІЗО в посилках з медикаментами та їжею. До схеми були причетні четверо в'язнів та троє спільників, що перебували на волі. Їм загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, організував схему в'язень Хмельницького СІЗО. До її функціонування були причетні шестеро людей, з яких троє перебували на волі.

«У ході слідства поліцейські встановили, що наркотичні засоби потрапляли на територію виправної установи від спільників «з волі» із товарами загального вжитку та в медичних препаратах. Потім під керівництвом лідера злочинної групи наркотичні речовини реалізовували увʼязненим», – йдеться у повідомленні.

У середу, 26 липня, правоохоронці провели 13 обшуків в СІЗО та за проживання їхніх спільників на волі. Вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та наркотики.

Організатору схеми та шістьом її учасникам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання наркотиків). Затриманим особам з волі обрали запобіжні заходи: згідно з рішенням суду, вони перебуватимуть під вартою в СІЗО. Зазначимо, що санкція цієї статті передбачає від шести до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, за останні декілька місяців в Хмельницькому СІЗО декілька разів звітували про інциденти, коли в'язням намагались передати наркотики у посилках. До прикладу, лише 19 липня працівники закладу знайшли наркотики у внутрішньому шві футболки, а також виявили таблетки невідомого походження у кукурудзяних паличках.