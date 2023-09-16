Шевченківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який неодноразово крав з магазинів алкогольні напої. Злочин він чинив показово, на очах у продавців, тому вони класифікуються як грабіж. В умовах воєнного стану майнові злочини караються найвищою мірою покарання. Тому за 8 епізодів грабежу алкоголю львів’янин отримав сім років позбавлення волі. Такий вирок суд виніс 14 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що перший грабіж львів’янин скоїв о 6 ранку 19 квітня, однак через годину знову ж його повторив.

«У торговому залі магазину "Король напоїв", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшовши до холодильника, самовільно, без дозволу продавця та в її присутності відчинив дверки цього холодильника та вийняв звідти пляшку пива марки "Арсенал міцне", об’ємом 0,5 л, у кількості 1 шт. вартістю 21 грн. 09 коп. за одиницю, відразу ж після чого, незважаючи на зауваження продавця, яка бачила незаконні дії та намагалась їх припинити, голосно вимагаючи повернути товар на місце або розрахуватись за нього, тримаючи вказану пляшку з пивом у своїй руці, відкрито викрав її, вийшов з приміщення магазину», – зазначено у вироку.

Чоловік навідувався у цей магазин загалом сім разів за пивом або слабоалкогольним напоєм, іноді двічі на день. Ще один випадок грабежу зафіксовано у магазині «Близенько», де він в такий самий спосіб отримав пляшку коньяку.

Підсудний визнав свою вину і покаявся. У матеріалах справи зазначено, що він раніше судимий за неодноразові корисливі кримінальні правопорушення, але його судимість погашена.

Суддя визнав його винуватим за ч. 4 ст. 186 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на сім років. Засуджений перебуває під вартою від 29 травня, відколи його затримали.