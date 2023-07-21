Юнакові поставили діагноз – гостре алкогольне отруєння

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків матір 16-річного юнака, який потрапив до реанімаційного відділення місцевої лікарні з гострим алкогольним отруєнням. Матір хлопця заплатить 850 грн штрафу.

З матеріалів справи відомо, що 13 червня неповнолітній хлопець був госпіталізований в реанімаційне відділення Дрогобицької лікарні з гострим алкогольним отруєнням. Причини та обставини цього випадку не відомі, адже матір хлопця на судове засідання не з'явилася.

Попри те, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Орест Крамар визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків та оштрафував її на 850 грн. До слова, постанова суду може бути оскаржена впродовж десяти днів.