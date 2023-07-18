Франківський районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янку, син якої потрапив у лікарню з алкогольною інтоксикацією. Матір хлопця оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, неповнолітній хлопець вживав спиртне та наприкінці квітня потрапив до дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика у Львові з алкогольною інтоксикацією. У матеріалах справи не вказано вік хлопця, відомо лише, що він неповнолітній, тобто підліток віком від 14 до 18 років.

Поліцейські склали на матір хлопця адмінпротокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. У суді жінка визнала свою вину.

Справу розглянув суддя Олександр Величко, який оштрафував жінку на 850 грн та зобов’язав сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.