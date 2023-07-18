Франківський районний суд Львова визнав винним у вчиненні дрібного хуліганства львів’янина, який показав сусідам середній палець. Чоловіку призначили мінімальний штраф – 51 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, випадок трапився 3 червня приблизно о 20:15. У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що у нього є конфлікт з сусідами через те, що вони забороняють дітям гратися на майданчику перед будинком. Чоловік визнав, що він показав непристойний жест (середній палець), але заявив, що сусіди цього не бачили, однак на вулиці були й інші люди.

У матеріалах справи прихована адреса, де трапився цей випадок, але, оскільки справу розглядав Франківський райсуд, то інцидент трапився у цьому районі. Сусіди звертались до поліції, яка склала на львів’янина адмінматеріали за фактом вчинення дрібного хуліганства.

Справу розглянула суддя Галина Мигаль, яка оштрафувала чоловіка на 51 грн та зобов’язала сплатити 536 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.

Львів’янина уже судили за дрібне хуліганство, раніше суди призначали йому дрібні штрафи, бо він матюкався до сусідки, а також через те, що він оголював сідниці у напрямку сусіднього будинку. У суді чоловік підтвердив, що «він дійсно вирішив показати оголені сідниці в напрямку будинку сусідів, які пишуть на нього скарги».