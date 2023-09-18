Водій вирішив схитрувати, бо вже отримав аналогічний протокол за нетверезе водіння кілька місяців тому

Водій BMW, в якого поліцейські запідозрили стан наркотичного сп’яніння, під час перевірки в лікарні здав на аналіз помаранчевий сік. Повторно здавати аналізи він відмовився, на нього склали протокол за нетверезе водіння.

Випадок трапився на вулиці Медової Печери у Львові, де патрульні зупинили водія BMW 318i за порушення правил. У 20-річного водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння, він погодився пройти перевірку, однак біля медзакладу попросив взяти з собою сік, який, з його слів, допоможе здати аналіз.

«Чоловік зробив вигляд, що п’є сік і пішов у вбиральню. У патрульних виникла підозра, що водій схитрував. Про це поліцейські попередили лікаря. У ємності була помаранчева рідина, консистенція і колір якої не відповідали людській. Лікар налив в інший стакан сік і зауважив, що це ідентична речовина», – розповіли у патрульній поліції Львова.

Водієві запропонували ще раз здати біологічну речовину, але він відмовився. На нього винесли постанову за керування транспортним засобом без необхідних документів та склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння. Як зазначає патрульна поліція, кілька місяців тому при аналогічній перевірці у його біологічних речовинах виявили наркотичну речовину. Рішення суду у цій справі ще немає.