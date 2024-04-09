На Буковині жінка потрапила в пастку до шахрая і переказала невідомому 675 тис. грн за автомобіль. Повідомлення про продаж авто буковинка знайшла на сайті оголошень. Після онлайн переписки жінка вирішила перерахувати за транспорт повну суму, однак після цього продавець більше не виходив на зв’язок.

В шахрайську пастку потрапила 36-річна жителька села Великий Кучурів Чернівецького району. Жінка в інтернеті знайшла кілька оголошень про продаж автомобіля. Один з транспорту повністю підходив по параметрах і клієнтка погодилася одразу заплатити усю суму.

«Жителька Чернівецького району перерахувала невідомій особі майже 675 тис. грн. Після того, як продавець отримав гроші, то перестав виходити на зв’язок», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 9 квітня.

Потерпіла написала заяву в поліції. Правоохоронці внесли дані в ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство). Триває досудове розслідування. В поліції Буковини також зазначили, що лише за 8 квітня шахраї в буковинці виманили гроші на суму понад 800 тис. грн.

Правоохоронці нагадують жителям області, що не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та розголошувати свої персональні дані, до яких належать термін дії банківської картки, PIN-код, слово-пароль або cvv2-код.