Замовники вважали, що купують офіційні документи

На Буковині шахраї виготовляли і продавали фермерам підроблені документи на сільгосптехніку. Пакет документів старого зразка вартував від 3 до 7 тис. грн. Загалом зловмисникам вдалося обманути 13 клієнтів. Правоохоронці затримали одного буковинця та двох прикарпатців, які причетні до шахрайських дій, і повідомили їм про підозру.

Працівники поліції та кібервідділ СБУ викрили організовану групу шахраїв. Учасники групи підробляли оригінальні документи на сільгосптехніку та продавали їх аграріям як оригінали. За даними слідства налагодив злочинну схему 28-річний житель Чернівецького району. До шахрайства чоловік залучив 33-річного брата та знайомого жителя з Прикарпаття.

«Підозрювані діяли на території двох областей України – Чернівецької та Прикарпатської. Інформацію про продаж “оригінальних” офіційних документів до сільськогосподарської техніки старого зразка (з розборки), вони поширювали через підставні профілі у соціальній мережі та на популярному торговельному інтернет-майданчику оголошень», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 10 квітня.

Замовники вважали, що купують офіційні документи, які ще раніше були виписані на техніку, однак самі трактори і комбайни вже розібрані на запчастини. Однак з’ясувалося, що техпаспорти шахраї друкували на звичайних принтерах. Ціни на пакет документів коливались в межах 3-7 тис. грн, а замовлення надсилались поштою на умовах післяплати.

Правоохоронці встановили, що з березня по жовтень 2023 року злочинна група здійснила підробку 28 комплектів документів. Зловмисники встигли продати 13 комплексів. Ще 9 фермерів від пакетів документів відмовилися.

Одного з учасників організованої групи затримали правоохоронці на території Чернівецької області під час спроби відправити чергову партію документів. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили готові підробки, чисті бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерні знаки та печатки з необхідними для здійснення злочинної діяльності відтисками.

Організатору та двом його спільникам вже повідомлено про підозру у шахрайстві, закінченому замаху на шахрайство та підробленні офіційних документів і їх збуті. Чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.