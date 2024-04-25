Чоловік вже майже рік перебуває під вартою

Суддя стрийського міськрайонного суду Вікторія Бучківська 22 квітня засудила до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна 22-річного уродженця Кривого Рогу Станіслава Шевченка. Чоловіка визнали винним у шахрайстві, легалізації майна, отриманого незаконно, та у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних та інформаційний систем. Про це ідеться у вироку суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Чоловік розсилав смс-повідомлення та розміщував у соцмережах оголошення про можливість отримати допомогу від держави. Посилання у них вели на фішингові сайти, повідомляє прокуратура Львівської області.

На цих сайтах потерпілі вводили свої справжні дані для доступу до онлайн-банкінгу. Таким чином Станіслав Шевченко отримував коди доступу до банківських рахунків потерпілих та можливість вкрасти їхні гроші. Загальна сума вкрадених таким чином грошей з банківських рахунків становить 107 тис. грн. Ідеться про трьох постраждалих, які звернулися до суду.

Як ідеться у вироку суду, 22-річний чоловік перебуває під вартою від 20 травня 2023 року. Цей термін зарахують до терміну відбування покарання. Рішення суду набере чинності, якщо засуджений не подасть апеляційну скаргу упродовж 30 днів.